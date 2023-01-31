На каждое действие врага у нас есть противодействие: в ВСУ рассказали, рассматривают ли возможность вывода войск из Бахмута

По словам Сергея Череватого, сейчас есть возможность доставлять в Бахмут все необходимое.

На сегодняшний день трасса на Бахмут не перекрыта российскими оккупантами. Захватчики до сих пор не смогли перекрыть движение Вооруженным Силам Украины.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире единого телемарафона.

По словам Череватого, есть возможность доставлять в Бахмут все необходимое.

"Трасса на Бахмут не перекрыта. Пока им не удается этого сделать. Делается все, чтобы они не смогли перекрыть движение нашим подразделениям. В Бахмут доставляется все необходимое снаряжение, боеприпасы, еда и т.д.", – рассказал Череватый.

По его словам, вывод войск из Бахмута работает с учетом общей обстановки. Первоочередное – сохранение личного состава, занятие лучших позиций, и это имеет несколько этапов.

"Выведение не может просто так двигаться. Командование имеет разные варианты действий и следит за врагом. На каждое его действие — у нас есть противодействие", — подчеркнул Череватый.

По информации ВСУ, за последние два месяца оккупанты у Бахмута потеряли такое же количество личного состава, как во время двух Чеченских войн.

Раненый 27-летний военный Вадим, воевавший на Бахмутском направлении, рассказал ТСН, что перед украинскими позициями просто "ковер" из трупов убитых россиян.

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