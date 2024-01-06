На каждое проявление российского террора будет адекватный ответ: Зеленский – об обстреле Покровского района

Россия должна чувствовать, что ни один из таких ударов без последствий для нее не пройдет, подчеркнул президент.

Этими часами в Покровске Донецкой области и Покровском районе продолжается спасательная операция после российского ракетного удара. Ракеты С-300.

Россия должна чувствовать, что ни один из таких ударов без последствий для нее не минует. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 6 января.

"Вовлечены необходимые спасательные силы, техника ГСЧС Украины. Разбирают завалы. По состоянию на данный момент известно о гибели более десяти человек, и среди них – дети, к сожалению… Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких", – сказал президент.

Зеленский отметил, что удар россиян был просто по обычной жилой застройке, по частным домам. Он добавил, что всем раненым оказывается необходимая помощь.

"И Россия должна чувствовать – всегда чувствовать, – что ни один из таких ударов без последствий для государства-террориста не пройдет. Мы должны это обеспечить – нашей силой, собственными оборонными и политическими способностями", – подытожил он.

Напомним, в результате вражеских ударов по Покровскому району Донецкой области погибли 11 человек, в том числе пятеро детей.

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