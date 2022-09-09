"На каждый удачный шаг ВСУ РФ отвечает обстрелами по мирным людям": Ермак — об атаке по Харькову

Днем 9 августа Россия нанесла удар по Харькову с РСЗО.

На каждый удачный шаг Вооруженных сил Украины россияне как слабые и подлые змеи отвечают обстрелами по мирным людям. Оккупанты снова ударили по Харькову, есть пострадавшие дети.

Об этом у себя в Telegram написал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Россия – это страна-террорист. Трусы и преступники. Вы будете отвечать и вряд ли сможете где-то спрятаться", — отметил он.

Напомним, российская армия днем 9 августа нанесла мощный удар по Харькову из реактивной системы залпового огня. Известно о прилете в Шевченковском районе города. Ранены минимум 10 человек, среди них трое — дети.

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