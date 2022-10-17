На Киев летели почти 30 дронов: Кличко сообщил детали масштабной атаки россиян (фото)

Утром 17 октября россияне выпустили в сторону Киева 28 дронов-камикадзе.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

Кличко уточнил, что россияне попытались атаковать столицу, чтобы создать гуманитарную катастрофу и оставить людей без отопления и электроэнергии.

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"Они не воюют с украинскими военными. Им нужна гуманитарная катастрофа", — подчеркнул Кличко.

В своем Телеграмме мэр Киева добавил, что благодаря нашим ВСУ, ПВО, большинство "летучих террористов" сбили.

"В Киеве прозвучало в общей сложности 5 взрывов. Один из них- в жилом доме в Шевченковском районе. Спасатели продолжают тушение конструкций здания и работы по разбору завалов. Ранее спасли 18 жителей дома. Двое находились под завалами. Недавно достали тело погибшей женщины. одну пожилую женщину. По предварительным данным, еще один человек находится под завалами. Поисково-спасательные работы продолжаются", — рассказал Кличко.

Атака дронами Киева

Россияне утром 17 октября атаковали Киев дронами. По информации мэра Виталия Кличко, россияне снова атаковали Киев дронами, в результате чего в одном из районов Киева возник пожар в нежилом здании.

В 08:25 Виталий Кличко заявил о еще двух взрывах в Шевченковском районе.

Впоследствии он уточнил, что Россия ударила дроном-камикадзе по жилому дому в Шевченковском районе Киева. Под завалами спасли 18 человек, еще двоих ищут.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что из-под завалов дома в Шевченковском районе Киева получили тело погибшего человека. Как выяснилось, жертвой российской атаки дроном-камикадзе стала женщина. Спасательные работы продолжаются.

По состоянию на 12:25, по информации Кирилла Тимошенко, спасены 19 человек, 4 пострадали, 2 человека погибли. Ликвидация последствий продолжается.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вражескую атаку Киева дронами и попадание в жилой дом, отметив, что россиянам украинцев сломать не удастся.

"Всю ночь и все утро враг устраивает террор мирного населения. Дроны-камикадзе и ракеты атакуют всю Украину. В Киеве есть попадание в жилой дом. Враг может ударить по нашим городам, но нас ему сломать не удастся. Оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений. На нас – победа".

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