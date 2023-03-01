На Киевщине – большая угроза атаки дронами – полиция

В полиции призвали находиться в укрытиях.

В Киевской области большая угроза атаки российскими дронами-камикадзе вечером 28 февраля, в области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

"Высокая угроза атаки шахидов. Призываем всех пройти в укрытие!" – говорится в заявлении.

Позже там добавили: "На Киевщине объявлена воздушная тревога! Уважаемые граждане, не пренебрегайте сигналами тревоги и немедленно направляйтесь в ближайшее укрытие!

Заметим, кроме Киевской, еще в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов российскими дронами-камикадзе.

В частности, взрывы были слышны в Кременчуге на Полтавщине.

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