​На Киевщине чиновники воинской части продавали продукты, предназначенные для военных – подробности схемы

ГБР разоблачило должностных лиц воинской части на миллионных сделках с продуктами для личного состава.

В Киевской области разоблачили чиновников одной из воинских частей на сделках с продуктами для личного состава на миллионы гривен. Махинации осуществлялись в условиях военного положения.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В организованную группу входили военнослужащие и работники воинской части, которые вступили в сговор с частными предпринимателями и продавали в магазинах, ресторанах и на базарах часть продуктов, предназначенных для военных. Они забирали по меньшей мере 30% продуктов из склада, соответственно снизив суточные нормы пищевого обеспечения для военных.

"Остаток" продуктов использовался и в другой схеме. Представитель воинской части в сговоре с частным предприятием выписывал "пустые" накладные на поставку продукции на миллионы гривен, которая фактически не поставлялась. А на бумаге учитывались продукты, которые не были выданы солдатам перед их продажей", – рассказали правоохранители.

Из-за подделки финансовых документов Министерство обороны Украины было введено в заблуждение и осуществляло полную оплату продуктов питания. При этом наличные злоумышленники присваивали.

В настоящее время получены доказательства присвоения не менее 5 млн грн.

Чиновникам воинской части и одному из коммерсантов сообщено о подозрении по статьям завладения имущества путем злоупотребления служебным положением и завладения военным имуществом путем мошенничества или злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ч. 4 ст. ).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества. В ходе санкционированных обысков у фигурантов были изъяты значительные суммы наличных.

Напомним, ВАКС избрал меру пресечения экс-заместителю председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Виктору Жору.

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