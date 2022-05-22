На Киевщине и сейчас "потерянные" россияне сдаются в плен, а на территориях обнаруживают все новые тела убитых ими людей

На Киевщине и сейчас "потерянные" россияне сдаются в плен, а на территориях обнаруживают все новые тела убитых ими людей

Александр Бойчук из Бузовой в Киевской области за месяц войны потерял мать, сына и брата. Мужчина был вынужден самостоятельно хоронить сначала останки сына, а потом и родную мать, тело брата нашли только после освобождения Киевщины от оккупантов.

Всего в Киевской области следователи уже обнаружили 1290 тел убитых мирных жителей, говорится в ТСН.

Александр не отводит глаз от могил своего сына и матери, пока группа следователей начинает эксгумацию тел спустя почти три месяца после их гибели.

Хоронить родных мужчине пришлось самостоятельно. «Сначала мне позвонили по телефону, что сына убили. Попросил привезли кусочки в багажнике. Мы пришли вечером вырыли могилу, под звуки «Градов» и похоронили его, из кусочков сложил в покрывало. А через две недели назад пришел сюда, маму убили», – вспоминает мужчина.

Его матери было 69, Лидия на отрез отказывалась выезжать из родного дома. Женщина погибла от минометных обстрелов. Она как раз готовила в летней кухне. Когда услышала, что стреляют, пыталась спрятаться в погребе. «Как обстрел начался, она выбегала из кухни. И тут как раз ее зацепило, бежала в погреб прятаться. Так и лежала здесь, убило осколками», – рассказывает Александр.

Человек показывает фотографии погибшего сына. 27-летний Александр работал водителем такси, когда россияне начали наступление на Киев – парень помогал вывозить людей. «Он не мог сидеть дома, его просили, а он уезжал. Кто не попросит, всем помогал, добр был. Я просил его не ехать в тот раз, что-то чувствовал. Сестра его тоже из хаты не пускала, просила. Он говорил, что пообещал, должен ехать и все…», — со слезами вспоминает мужчина.

В день гибели он ехал в Ирпень, на перекрестке у Стоянки его автомобиль русские военные расстреляли из гранатомета. «Не знаю, как так люди могут поступать. Все время они говорят, что они наши братья, какие же они нам брать. Это изверги….. изверги и все», — возмущается Александр.

Во время оккупации Киевской области Александр потерял еще и родного брата. Он исчез в марте, тело обнаружили только в апреле. «Его нашли аж за трассой. У нас там рынок есть, а они были на заправке, россияне стояли. Когда его там допрашивали и там застрелили в ноги, две пули, и одна в голову, оттащили, в болото выбросили, в канаву и там его нашли наши саперы», — рассказывает мужчина.

На Житомирской трассе россияне расстреливали всех без разбора. Их не останавливали ни белые флаги, ни надпись "дети" на автомобилях. Здесь до сих пор стоят автомобили, в одном из них от войны убегали две семьи. Из шести человек, двое погибли еще двое ранили. «Женщина уже была убита, половину головы снесло, а девочку не могли вытащить. И она уже вся горела. Мама ее жива осталась», — рассказывает местная староста Людмила.

Ее тоже чуть не расстреляли, ей чудом удалось убежать от пулеметной очереди, когда ехала по трассе. Говорит, на трассу через кладбище россияне выезжали и на танках, техникой разбили немало могил.

В селах по обе стороны Житомирской трассы мордовали людей. Двух терробороновцев впоследствии нашли в ливневой яме.

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«Конец Бузовой и там в одном из домов, в погребе, нашли человека со связанными руками, замученного, убитого. И на заправке нашли наших двух парней из теробороны – одному 23 года, другому – 50. Тоже убитых нашли в сливной яме, от мойки в воде выплыли», — рассказывают местные жители.

Киевщину рашисты освободили в начале апреля, но староста говорит, ушли не все и где-то скрываются. На прошлой неделе пятеро российских военных сдались в плен. «Двое бурят и трое… В погребе сидели уже сейчас. Они еще гуляют здесь по округе, потому что они со стороны Бучи сидели. Без оружия. Надеемся, что их уже не будет», – добавляет староста.

Следователи опрашивают Александра, потому что каждое военное преступление они должны задокументировать. На территории Киевщины уже обнаружено 1290 тел убитых гражданских. Только в Бузовой российскими солдатами — убиты 12 человек.

Из могилы следователи сначала достают тело женщины, а затем и одеяло, в котором отец похоронил остатки своего сына. Несмотря на все, что пережил, говорит, ему еще есть ради кого жить. «Должны, а что делать. У меня еще два сына есть, еще дочь и у сына внучка осталась 7 лет», – добавляет мужчина.

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