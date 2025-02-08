В Киеве и ряде областей раздается тревога: в чем причина

Власти призывают находиться в безопасных местах.
В Киеве вечером 8 февраля зафиксирована угроза применения врагом ударных БпЛА.
Об этом сообщили в КГГА.
В ПС Украины отметили, что:
БПЛА зафиксированы в западной части Сумщины, курс западный. И в восточной и центральной частях Черниговщины, курс западный/юго-западный.
Также воздушная тревога зафиксирована в Черниговской, Сумской, Луганской, Житомирской, Полтавской, Харьковской и Донецкой областях, а также АР Крым.
Напомним, в Киеве, в Печерском районе 8 февраля произошел пожар около 17:40 на улице Выдубицкой.
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