В Киеве и ряде областей раздается тревога: в чем причина

В Киеве вечером 8 февраля зафиксирована угроза применения врагом ударных БпЛА.

Об этом сообщили в КГГА.

В ПС Украины отметили, что:

БПЛА зафиксированы в западной части Сумщины, курс западный. И в восточной и центральной частях Черниговщины, курс западный/юго-западный.

Также воздушная тревога зафиксирована в Черниговской, Сумской, Луганской, Житомирской, Полтавской, Харьковской и Донецкой областях, а также АР Крым.

Карта воздушной тревоги по состоянию на 8 февраля / Фото: Фото из открытых источников

Напомним, в Киеве, в Печерском районе 8 февраля произошел пожар около 17:40 на улице Выдубицкой.

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