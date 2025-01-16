На Киевщине и в ряде областей воздушная тревога: атакуют вражеские БПЛА

Следует находиться в безопасных местах.
В Киевской области и в ряде областей воздушная тревога. Регионы атакуют вражеские "Шахеды".
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
"Киевская область – угроза применения врагом ударных БпЛА!", — пишут ПСУ.
По состоянию на 11:37 "покраснели" следующие области:
- Киевская
- Черкасская
- Полтавская
- Харьковская
- Донецкая
- Черниговская
- Сумская.
Напомним, российские захватчики в ночь на 16 января атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.
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