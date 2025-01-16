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На Киевщине и в ряде областей воздушная тревога: атакуют вражеские БПЛА

На Киевщине и в ряде областей воздушная тревога: атакуют вражеские БПЛА

Воздушная тревога 16 января

Следует находиться в безопасных местах.

В Киевской области и в ряде областей воздушная тревога. Регионы атакуют вражеские "Шахеды".

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Киевская область – угроза применения врагом ударных БпЛА!", — пишут ПСУ.

По состоянию на 11:37 "покраснели" следующие области:

  • Киевская
  • Черкасская
  • Полтавская
  • Харьковская
  • Донецкая
  • Черниговская
  • Сумская.

Напомним, российские захватчики в ночь на 16 января атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками типа Shahed.

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