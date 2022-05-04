На Киевщине обнаружены тела еще четырех погибших в результате агрессии РФ, среди которых 10-летняя девочка: фото

На Киевщине обнаружены тела еще четырех погибших в результате агрессии РФ, среди которых 10-летняя девочка: фото

На территории Бородянской громады правоохранители провели эксгумацию тел мирных жителей.

На Киевщине обнаружены тела еще четырех погибших в результате российской агрессии, среди которых 10-летняя девочка.

Об этом сообщила полиция Киевской области в Facebook.

Во вторник, 3 мая, на территории Бородянской общины правоохранители провели эксгумацию тел мирных жителей.

Отмечается, что в селе Новая Буда подняли на поверхность тело 69-летней женщины, погибшей в результате вражеских обстрелов, после чего на кладбище ее похоронили односельчане.

В полиции сообщают, что в селе Шибеное полицейские эксгумировали тела двух человек, среди которых 10-летняя девочка, погибшая от осколочных ранений в результате попадания в дом вражеского снаряда, а также обнаружили тело 58-летнего мужчины, которого оккупанты расстреляли в упор возле его дома.

"Четвертой жертвой российских обстрелов стала 92-летняя бабушка из села Озирщина. Пожилая женщина погибла в собственном доме, в котором возник пожар в результате вражеской атаки", — сказано в сообщении.

Полиция провела предварительное освидетельствование тел погибших. Они доставлены в морги для проведения судебно-медицинских экспертиз.

Напомним, на территории Киевской области, которая была временно оккупирована Россией, продолжают находить массовые захоронения мирных жителей, убитых военными государствами-террористками. По состоянию на 4 мая осмотрено 1235 тел убитых гражданских граждан. В частности, 282 трупа остаются неустановленными.

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