На Киевщине обнаруживают все новые тела замученных и убитых, некоторых искали 70 дней, а кого-то пока не могут опознать

На Киевщине обнаруживают все новые тела замученных и убитых, некоторых искали 70 дней, а кого-то пока не могут опознать

Генпрокуратурой зарегистрирована уже тысяча уголовных производств о военных преступлениях России, из-за которых погибли 5 тысяч гражданских украинцев.

Только в Киевской области из отдельных или братских могил достали сотни украинцев. Один из последних случаев в селе Колонщина обнаружили двоих мужчин, которые 70 дней считались пропавшими без вести, родственники надеялись, что они в плену. Однако экспертиза показала, что они были замучены с особой жестокостью, говорится в ТСН.

По лесным тропинкам на краю села Колонщина Алена ходила не раз.70 дней ее брата Ивана Семенца не было ни среди мертвых, ни в живых. Это давало надежду, что он в плену, но на этот раз, когда она пробиралась по лесу сквозь российскую разбитую технику, сердце подсказывало, что их семью ждут трагические новости.

«Думала сейчас приеду, хотя бы это был не он, когда я увидела это серое пальто. А потом я посмотрела на эти ноги, я знала, в чем он был обут», – говорит женщина.

Могилу среди леса нашла собака, а владелец вызвал полицию. Алена была на эксгумации, ей важно было все увидеть своими глазами. Ее брата не просто убили, его жестоко пытали. «Ноги были связаны веревкой толстой. Руки тоже были связаны», – вспоминает Алена.

На его пальто есть прорези от ножа на рукаве. Три дыры от пуль, но они не убили Ивана, он долго истекал кровью. Судмедэксперт выяснил, что смерть наступила от 4 ранения в голову. За что с особой жестокостью пытали и убили ее 29-летнего брата Алена, может выдвигать только версии. «У него не было оружия, у него единственная была разряженная рация», – говорит девушка.

4 марта Иван Семенец вместе с Михаилом Дутчаком Сергеем Мозолем поехали на авто на окраину села Колонщина. Поступила информация, что движется техника оккупантов, на тот момент в селе не было настоящей терробороны. Это была самоорганизация парней, они были без орудия и защиты.

Гражданское авто ребят расстреляли. Однако потому, что в салоне не было следов крови, а Михаила видели живым в плену, была надежда, что мужчин вывезли в Россию.

В соседний дом Богдана россияне свозили всех гражданских с расстрелянных автомобилей, здесь находилось более 30 раненых женщин, детей и мужчин. Здесь был и Михаил, но из дома его забрали на следующий день и судьба его была неизвестна до 14 мая. Богдан шел мимо бетонного забора и в кустах увидел черные ботинки.

«Тело Михаила Дутчака нашли вот почти через 70 дней, одежда была обгоревшая, самое тело в ужасном состоянии», — рассказывает свидетель.

«Насколько нам сообщили, это была пуля в висок, там пол черепа нет», – рассказывают родные мужчины.

Михаил отец пяти детей — четверо сыновей, дочь и жена с марта в Прикарпатье ждали известий. Все время они надеялись, что мужчина жив.

Сергея Мозоль – третий мужчина из расстрелянной машины до сих пор считается пропавшим без вести. В Генпрокуратуре говорят, что процесс эксгумации в Киевской области приближается к завершающему этапу. Из братских и отдельных могил получили сотню убитых гражданских.

«Из ста эксгумированных лиц, у нас есть 30, которые не идентифицированы, назначены ДНК-экспертизы», — отмечают в ведомстве.

Почти 2 тысячи гражданских только на Киевщине погибли из-за военных преступлений россиян. Эти убийства расследуются в рамках 5 сотен уголовных дел. Российских палачей удается идентифицировать благодаря показаниям свидетелей, камерам видеонаблюдения, соцсетям, где россияне не скрывают своих преступлений против безоружных украинцев.

«Подозрение вручено 57 особам. Среди подозреваемых есть задержанные военнослужащие, совершившие военные преступления, а есть те, которым заочно (вручены подозрения – ред)», — отметили в прокуратуре.

Читайте также:

В Херсонской области кафиры отправляют людей через минные поля, а уцелевших расстреливают

Новые рельсы из "Азовстали": самый длинный трамвайный маршрут Украины из Киева в пригород возобновил работу

В селе Мощун, которое россияне уничтожили почти полностью, до сих пор ждут комиссию, а пока чинят остатки домов