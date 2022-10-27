На Киевщине предупредили об отключении света более 4 часов: что должно быть дома

В Киевской области применяются ограничения поставки электроэнергии, которые могут длиться дольше 4 часов.

Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Он подчеркнул, что такие ограничения необходимы для преодоления последствий ночной атаки страны-террориста России. Все службы работают над восстановлением и стабилизацией ситуации.

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Алексей Кулеба также советует подготовить заранее фонарик, спички, свечи. Также стоит купить радиоприемник и адаптер для телефона в авто; сделать запас продуктов длительного хранения воды.

Следует также собрать аптечку для первой медпомощи, зарядить павербанки и аккумуляторы. Советуют приобрести сухой спирт, туристические примусы и баллоны с газом для них.

"Помните: при включении электричества не включайте все сразу, чтобы не перегрузить систему", — подчеркнул глава ОВА.

Напомним, днем 27 октября стало известно, что в Киеве и области после ночной атаки дронов-камикадзе на объекты энергетической инфраструктуры Россией вводят беспрецедентные экстренные ограничения света. В ближайшие дни следует ожидать более жестких и длительных отключений света.

Тем временем спасатели показали адские кадры ликвидации последствий атаки дронов-камикадзе по объекту энергетики в Киевской области. Возгорание уже ликвидировали. На месте работали восемь единиц техники и 48 работников личного состава.

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