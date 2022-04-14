На Киевщине работают саперы, но для завершения им понадобится несколько месяцев

Сотни вражеских боеприпасов разбросаны на этом участке вдоль дороги в радиусе нескольких километров.

Сотнями опасных снарядов от "Градов" и неразорванными боеприпасами усеяны поля под засевы на Киевщине. Наши армейцы во время контратаки вблизи одного из населенных пунктов разбили вражескую колонну, перевозившую боекомплект. В результате боя вражескую технику уничтожили, а оккупантов с обустроенных позиций выбили, а вот остатки неразорванных снарядов, приведенных в действие, собирают до сих пор.

Об этом говорится в ТСН.

Вражеские шансы в посадке по обе стороны дороги, рядом разбитая техника оккупантов. Здесь наши армейцы накрыли позиции русских войск и уничтожили шесть КАМАЗов с боекомплектом. А рядом обгоревший и поврежденный 20-килограммовый снаряд уже приведен в действие. «Такой боеприпас мы не можем брать в руки, мы должны его уничтожать на месте», — объясняют саперы.

Сотни вражеских боеприпасов разбросаны на этом участке вдоль дороги в радиусе нескольких километров. Для 20-летнего сапера Дениса это первое боевое задание после выпуска по инженерной специальности. «Если рассматриваем разминирование в гражданских целях, то есть общее разминирование территории, которая проверяется каждые 3 см, через 5 см, как пишет книга, то я думаю здесь работы где-то на три месяца точно, только на этом участке. Многие боеприпасы могут еще быть присыпаны землей», — объясняет Денис.

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Чтобы эта территория стала безопасной для аграриев, саперы визуально осматривают и собирают остатки боеприпасов и минно-взрывных снарядов. После этого они с металлоискателями будут проверять, что там под землей.

Для сапера с 13-летним стажем на позывной «Кривой» условно безопасный путь тоже не стал исключением для проверки. В укатанной от автомобилей земле обнаружили очередной недетонированный снаряд. «Идешь, работаешь, смотришь, надеешься на свои стальные, можно сказать, нервы. Надеемся на свои интуитивные ощущения, свои навыки, зрение и пальцы руки», – говорит сапер.

Надеяться на интуицию и работать без миноискателя – в таких условиях саперы проводили разведку во время активных боевых действий. Чтобы подразделения Нацгвардии и ВСУ могли контратаковать, и при этом не подорваться на вражеских растяжках, оттесняя русские войска от окрестностей столицы.

«Мы работали по Киевской области, туда, куда мы наступали, каждое минное поле было прикрыто артиллерией. Нас сразу накрывали из минометов, а потом еще само по себе артиллерия. Все ребята, которых мы проводили по выполнению задания, все живы, все поступили так, как нужно. Самое главное – безопасность личного состава»,- говорит «Кривой».

Пока наши защитники надежно укрепляются, саперы проверяют лесополосы и маршруты вдоль селений, где русские войска могли заменять территорию. Местные, в чьих домах хозяйничали рашисты, просят инженерные подразделения снять растяжки с их подворий. Боец на позывной Инженер говорит – светового дня на все не хватает. "Если мы заходим в этот один дом, где они проживали, то пока мы его проверим и из него выходим, то уже под воротами стоит очередь. Каждый хочет, чтобы мы проверили, или его дом или им на огород что-то упало", — говорит военнослужащий.

Кроме разминирования гражданских объектов и дорог, для саперов сейчас главная задача – расчистить поля под засевы сельхозкультур. Чтобы Украина в этом году была с урожаем.

В настоящее время 300 тысяч квадратных километров на территории страны нуждаются в разминировании, констатируют в ГСЧС. И эта цифра, говорят саперы, не окончательная. "У нас работы будет на несколько лет, а возможно даже на десятки лет, чтобы разминировать всю территорию, где проходили боевые действия", — говорят саперы.

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