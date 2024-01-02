На Киевщине во время ракетной атаки в укрытии родился младенец – подробности

На Киевщине в укрытии роддома города Боярка 2 января родился мальчик – именно в это время оккупационная армия России массированно атаковала Киев и область ракетами.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

"Во время ракетной атаки в укрытии родильного отделения больницы интенсивного лечения города Боярка родился ребенок. Мальчик весом 3500 граммов. Желаю здоровья маме и малышу! И расти в мирной стране", — написал Кравченко.

Напомним, оккупанты массированно атаковали Украину 2 января – по предварительным результатам, Россия применила 99 ракет разных типов. Силами ПВО было уничтожено 72 воздушных целей.

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