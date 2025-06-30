На Киевщине военные отказались ехать на передовую: как их наказали (фото)

Четверо солдат из Киевской области не захотели идти на боевое задание / © Государственное бюро расследований

Реклама

В Киевской области четверо военнослужащих отказались выполнить боевой приказ командования — за это им сообщено о подозрении. Военные, несмотря на пригодность к службе, сознательно не отправились в район боевых действий, тем самым нарушив действующее законодательство.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований в Telegram.

Инцидент произошел в одной из воинских частей, дислоцированной в Киевской области. В ГБР отметили: в то время, когда их собратья выполняли боевую задачу, эти четверо солдат откровенно проигнорировали приказ. В условиях военного положения такое поведение расценивается как серьезное правонарушение.

Реклама

© Государственное бюро расследований

Всем четырем фигурантам сообщено о подозрении по части 4 статьи 402 Уголовного кодекса Украины (неповиновение в условиях военного положения), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы. По решению суда, они взяты под стражу.

© Государственное бюро расследований

© Государственное бюро расследований

В ГБР подчеркнули, что обязанность защищать Украину определена Конституцией, а за уклонение от этой обязанности наступает ответственность, независимо от звания или должности.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львовской области осудили солдата, который сбежал из воинской части и не появлялся на службу два месяца.