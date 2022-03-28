На Киевщине враг накапливает резервы и готовится к наступлению: какие направления наиболее опасны

Подразделения ВСУ продолжают вести оборонные действия и осуществлять успешные контратаки по отдельным направлениям.
В Киевской области российский враг сосредотачивается на удержании оккупированных территорий и подготовке к возобновлению наступательных операций. Захватчик проводит перегруппировку, концентрирует технику в населенных пунктах и лесах, чтобы предотвратить ее повреждение огнем.
Об этом рассказал глава Киевской областной государственной администрации Александр Павлюк 28 марта.
"Российское военное руководство пытается накопить резервы и восстановить боеспособность подразделений, которые понесли потери в течение первого месяца войны.
Самые опасные направления:
- Житомирская трасса,
- Буча – Ирпень – Гостомель,
- Немешаево,
- Дмитровская громада,
- Макаровская громада,
- север Вышгородского района
- территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской, Великодымерской громад.
Ранее сообщалось, что оккупанты сменили тактику на севере Киевщины и ровняют все "Градами", чтобы расчистить себе путь для наступления.
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