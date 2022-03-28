На Киевщине враг накапливает резервы и готовится к наступлению: какие направления наиболее опасны

На Киевщине враг накапливает резервы и готовится к наступлению: какие направления наиболее опасны

Подразделения ВСУ продолжают вести оборонные действия и осуществлять успешные контратаки по отдельным направлениям.

В Киевской области российский враг сосредотачивается на удержании оккупированных территорий и подготовке к возобновлению наступательных операций. Захватчик проводит перегруппировку, концентрирует технику в населенных пунктах и лесах, чтобы предотвратить ее повреждение огнем.

Об этом рассказал глава Киевской областной государственной администрации Александр Павлюк 28 марта.

"Российское военное руководство пытается накопить резервы и восстановить боеспособность подразделений, которые понесли потери в течение первого месяца войны.

Самые опасные направления:

Житомирская трасса,

Буча – Ирпень – Гостомель,

Немешаево,

Дмитровская громада,

Макаровская громада,

север Вышгородского района

территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской, Великодымерской громад.

Ранее сообщалось, что оккупанты сменили тактику на севере Киевщины и ровняют все "Градами", чтобы расчистить себе путь для наступления.

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