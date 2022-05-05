На Киевщине вытащили из воды уничтоженный вертолет оккупантов, штурмовавший аэродром в Гостомеле (видео)

В Киевской области со дна реки Днепр подняли российский вертолет Ми-35М, который был уничтожен украинскими защитниками во время боев за столицу.
В Киевской области пограничники совместно с собратьями из ВСУ выловили "крокодила" – вражеский боевой вертолет, который украинские защитники умело уничтожили и затопили.
Об этом информируют в Госспецсвязи и пишет АрмияInform.
Отмечается, что стоимость Ми-35М 36 млн долларов. Он является одним из вражеских суден, которые штурмовали аэродром Гостомельского аэропорта. Его в первые дни широкомасштабного вторжения РФ украинские военные поразили над Киевским морем.
Затонувший вертолет сейчас пограничники отбуксировали с помощью катера морской охраны. Очередное доказательство военных преступлений России в Украине было поднято на сушу.
Напомним, в Запорожье защитники Украины изрядно поколошматили оккупантов.
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