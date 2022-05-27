На Киевщине за сотрудничество с оккупантами будут судить самопровозглашенного председателя Дымерской ОТГ

На Киевщине за сотрудничество с оккупантами будут судить самопровозглашенного председателя Дымерской ОТГ

Предатель предоставлял военнослужащим РФ сведения об участниках АТО, территориальной обороне и депутатах среди местных жителей.

В Киевской области за сотрудничество с оккупантами будут судить самопровозглашенного председателя Дымерской ОТГ.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

"Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении гражданина по факту коллаборационной деятельности, а также несанкционированного распространения информации о Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях в условиях военного положения (ч. 5 ст. 111-1, ст. 114-2 УК) Украины)", — говорится в сообщении.

Расследованием установлено, что мужчина после оккупации страной-агрессором поселка Дымер Вышгородского района Киевской области добровольно согласился на предложение военных РФ по сотрудничеству. Получив гарантии личной безопасности от представителей оккупационных войск, он помогал им ориентироваться на местности.

В начале марта 2022 года захватчики принудительно собрали местное население. Во время выступления перед ними подозреваемый сообщил, что теперь он новоизбранный глава Дымерской ОТГ.

"В условиях военного положения он подбирал людей для незаконного сотрудничества с вооруженными силами государства-агрессора, привлекал их к выполнению работ в поселковом совете и на территории общины. Также предоставлял российским военнослужащим сведения об участниках АТО, территориальной обороне и депутатах среди местных жителей", — сообщили в Офисе генпрокурора.

В настоящее время он находится под стражей.

Напомним, об аресте 38-летнего Александра Харченко стало известно 22 мая.

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