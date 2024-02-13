На Киевщине18-летний предатель шпионил за самолетами ВСУ — фото

Киберспециалисты СБУ задержали еще одного агента ФСБ, который собирал разведданные о Силах обороны и критической инфраструктуре в На Киевщине. Злоумышленник арендовал квартиру возле аэродрома, чтобы обнаружить места базирования авиации ВСУ.

Об этом сообщает СБУ.

Предателя также интересовали направления и интенсивность полетов воздушных судов ВСУ. Для сбора развединформации российский агент поселился на несколько дней в съемной квартире возле местного аэродрома.

Вместе с этим фигурант разведывал геолокацию комплексов противовоздушной обороны ВСУ и выяснял точность вражеских "прилетов" по энергообъектам.

Злоумышленника задержали "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи энергопредприятия в Киеве.

По данным следствия, предателем оказался 18-летний житель столицы. Несколько месяцев назад его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ, личность которого уже идентифицирована.

В поле зрения агрессора киевлянин попал из-за своей активности в прокремлевских Телеграмм-каналах, где одобрял вооруженную агрессию против Украины.

В дальнейшем агент общался со своим российским куратором через анонимный чат в популярном мессенджере.

Переписка предателя с куратором ФСБ

Переписка предателя с куратором ФСБ

За выполнение вражеских задач предатель получал от ФСБ деньги, поступавшие на его банковскую карту.

Во время обысков в квартире задержанного изъят мобильный телефон и компьютер с поличным с российской спецслужбой. Также обнаружена банковская карта, на которую "заходили" средства.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, в Кировоградской области задержали информатора РФ, который в собственном гараже сделал "пункт наблюдения" за эшелонами ВСУ.

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