На Киевщину чинить электросети приехали одесситы, а местные жители уже берутся в огороды

В Горенке в Киевской области восстанавливают электросети, потому что света здесь нет чуть ли не с самого начала полномасштабного наступления.

В Горенке в Киевской области восстанавливают электросети, потому что света здесь нет чуть ли не с самого начала полномасштабного наступления. Из-за российских снарядов электросети почти полностью оборваны. Коммунальщикам сейчас приходится прокладывать новые провода и когда закончат — пока прогнозировать не берутся. Впрочем, люди уже возвращаются в свои дома, а некоторые местные даже готовятся засаживать огороды.

Об этом говорится в ТСН.

Горенко – это еще один населенный пункт, который русские войска просто уничтожили. Россияне били по частным усадьбам и теперь большинство домов просто уничтожены.

Весну Тамара, благодаря россиянам, проводит в подвале недостроенного дома своей дочери. Оксана трижды пыталась увезти маму в безопасное место. Но та постоянно отказывается, потому что уже самое страшное пережила. Но есть и другая причина, почему Тамара отказывается от эвакуации. Она уже заказала трактор, чтобы перепахать огород. «Он уже огород надо перепахать, сажать надо, уже весна на дворе», – говорит женщина.

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Это уже сейчас она собирается сажать огород, а еще в начале марта, вспоминает, чудом выжила. В ее дом попал русский снаряд. «Что-то грохнуло. Я сижу как-то мне на голову давит, я руку поставила – потолок. Я тогда подвинулась, немного подвинулась и к окну, а там у нас холодильник большой и шкаф — лежала доска и потолок присел, и мне хватило времени вылезти», — рассказывает женщина.

Вылезти из разрушенного дома пенсионерке помог родственник. Он живет по соседству и во время прилета был на улице. «Я был на улице, у погреба. Прямо перед глазами все взорвалось. Единственное, что нас забросило в погреб, спасло нас. А когда вышел через пару секунд, вспомнил, что старушка в доме, побежал их вытаскивать. Разломал окно, вытащил бабушку, потому что она вообще не могла двигаться», — рассказывает Виктор.

Российские снаряды затронули и линии электропередач. Едва ли не с самого начала полномасштабной войны, в Горенке нет света. «Очень попадали провода, потому что дома горели, провода погорели, вообще все новое нужно», – говорят люди.

Чинить электросети приехали из Одесской области. Мужчины работают не покладая рук, но сколько займет время, чтобы восстановить электроэнергию – никто не знает.

В Горенке уничтожен не только частный сектор. Российские снаряды попадали и в многоэтажки. Владельцы квартир возвращаются в свое жилье. Но не для того, чтобы заселиться, а банально унести уцелевшие вещи.

Жить кое-где действительно невозможно, но несколько человек все же не видят другого выхода, как остаться. Поэтому они следят за своим жильем, или точнее за тем, что от него осталось, а еще за животными, которые тоже теперь без крова.

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