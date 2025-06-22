На Кинбурнской косе десантники РФ застрелили своих и сбросили в море — "АТЕШ"

Кинбурнская коса Фото иллюстративное / © moji.com.ua

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На временно оккупированной Кинбурнской косе российские десантники во время ротации застрелили четырех военных соотечественников из бригады «Дон» и сбросили их в море.

Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар. «АТЕШ».

Агенты «АТЕШ» из состава штаба 104 воздушно-десантной дивизии сообщают о ротации в районе села Покровка на Кинбурнской косе. Вместо деградирующей бригады «Дон», более двух лет «отдыхавшей» на этих позициях, зашел 337-й десантно-штурмовой полк ВДВ РФ.

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Скандал во время ротации

Как сообщает движение «АТЕШ», ротация окупантов произошла со скандалом.

«Во время конфликта десантники застрелили четырех „казачек“ и сбросили их тела в море.

Что известно о десантниках РФ на Кинбурнской косе

337-й ДШП уже участвовал в боях на Кинбурнской косе в конце 2023 года. Тогда он понес серьезные потери из-за отсутствия поддержки авиации и артиллерии, а также слабую подготовку личного состава.

Напомним, в Херсонской области, в районе Олешек, происходит замена 28-го мотострелкового полка россиян из-за больших потерь личному составу и подготовку к штурмовым действиям.

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Также, как говорилось ранее, армия РФ модернизирует БпЛА-камикадзе типа «Шахед». Об этом сообщил украинский военный аналитик Денис Попович.

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