- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 288
- Время на прочтение
- 2 мин
На Кинбурнской косе десантники РФ застрелили своих и сбросили в море — "АТЕШ"
На оккупированной Кинбурнской косе происходит ротация русских военных.
На временно оккупированной Кинбурнской косе российские десантники во время ротации застрелили четырех военных соотечественников из бригады «Дон» и сбросили их в море.
Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар. «АТЕШ».
Агенты «АТЕШ» из состава штаба 104 воздушно-десантной дивизии сообщают о ротации в районе села Покровка на Кинбурнской косе. Вместо деградирующей бригады «Дон», более двух лет «отдыхавшей» на этих позициях, зашел 337-й десантно-штурмовой полк ВДВ РФ.
Скандал во время ротации
Как сообщает движение «АТЕШ», ротация окупантов произошла со скандалом.
«Во время конфликта десантники застрелили четырех „казачек“ и сбросили их тела в море.
Что известно о десантниках РФ на Кинбурнской косе
337-й ДШП уже участвовал в боях на Кинбурнской косе в конце 2023 года. Тогда он понес серьезные потери из-за отсутствия поддержки авиации и артиллерии, а также слабую подготовку личного состава.
Напомним, в Херсонской области, в районе Олешек, происходит замена 28-го мотострелкового полка россиян из-за больших потерь личному составу и подготовку к штурмовым действиям.
Также, как говорилось ранее, армия РФ модернизирует БпЛА-камикадзе типа «Шахед». Об этом сообщил украинский военный аналитик Денис Попович.