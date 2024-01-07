Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На Кировоградщине сбили вражеский дрон: есть повреждения от падения обломков – подробности

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
587
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На Кировоградщине сбили вражеский дрон: есть повреждения от падения обломков – подробности

Избиение беспилотника/Фото: скриншот

Оккупанты снова атаковали Украину беспилотниками.

В ночь на 7 января Противовоздушная оборона Украины уничтожила 19 ударных дронов. Есть сбитие и в Кировоградской области.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

Так, в Кропивницком районе обломки повредили частный дом и линию электропередач. Предварительно – без пострадавших.

Напомним, ночью оккупанты атаковали Никопольщину ударными беспилотниками, а затем обстреляли из тяжелой артиллерии.

Читайте также ведущие новости дня:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
587
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация