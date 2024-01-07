На Кировоградщине сбили вражеский дрон: есть повреждения от падения обломков – подробности

Оккупанты снова атаковали Украину беспилотниками.
В ночь на 7 января Противовоздушная оборона Украины уничтожила 19 ударных дронов. Есть сбитие и в Кировоградской области.
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.
Так, в Кропивницком районе обломки повредили частный дом и линию электропередач. Предварительно – без пострадавших.
Напомним, ночью оккупанты атаковали Никопольщину ударными беспилотниками, а затем обстреляли из тяжелой артиллерии.
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