На Кировоградщине сбили вражеский дрон: есть повреждения от падения обломков – подробности

В ночь на 7 января Противовоздушная оборона Украины уничтожила 19 ударных дронов. Есть сбитие и в Кировоградской области.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

Так, в Кропивницком районе обломки повредили частный дом и линию электропередач. Предварительно – без пострадавших.

Напомним, ночью оккупанты атаковали Никопольщину ударными беспилотниками, а затем обстреляли из тяжелой артиллерии.

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