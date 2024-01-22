На кладбище Днепра обнаружили фрагмент российской ракеты (фото)

Враждеская цель упала прямо на могилу, повредив плиту.
В Днепре на одном из кладбищ был обнаружен фрагмент российской ракеты. Ее уже изъяли взрывотехники для обезвреживания.
Об этом телеграм-канал "Дніпро Оперативний | війна" сообщил 22 января.
"На одном из кладбищ Днепра обнаружили фрагмент российской ракеты. Снаряд упал прямо на могилу, повредив могильную плиту", – указано в заявлении.
Авторы сообщения добавили, что взрывотехники изъяли фрагмент ракеты для обезвреживания.
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К слову, в ночь на 22 января в небе над Днепропетровской областью силы ПВО сбили три российских беспилотника-камикадзе.
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