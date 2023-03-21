На кладбище во Владивостоке – очередь катафалков с труппами окупантов (видео)

На записи также видно большое количество могил, у которых установлены флаги РФ.
В Сети появилось видео, как на кладбище во Владивостоке образовалась очередь из катафалков с российскими оккупантами, погибшими в Украине.
По словам подписчицы телеграмм-канала "Сирена", машины на Морское кладбище едут одна за другой, а новых могил так много, что они подходят непосредственно к дороге и краю холма.
"Молодые ребята погибли ни за что. Ужас, ужас! Катафалки в очереди просто стоят. Здесь в декабре еще ничего не было, ни одной могилы здесь не было", — говорит женщина на видео.
На видео видно, что захоронения проходят параллельно друг с другом. Поминальный обед за погибшими оккупантами с традиционной для россиян водкой проходит прямо у могилы.
Напомним, что в России до смерти избили оккупанта-добровольца, а полиция помогала избивать. Также сообщалось, что в России мать оккупанта заметила исчезновение сына после того, как у нее кончились его деньги.
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