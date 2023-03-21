На кладбище во Владивостоке – очередь катафалков с труппами окупантов (видео)

На записи также видно большое количество могил, у которых установлены флаги РФ.

В Сети появилось видео, как на кладбище во Владивостоке образовалась очередь из катафалков с российскими оккупантами, погибшими в Украине.

По словам подписчицы телеграмм-канала "Сирена", машины на Морское кладбище едут одна за другой, а новых могил так много, что они подходят непосредственно к дороге и краю холма.

"Молодые ребята погибли ни за что. Ужас, ужас! Катафалки в очереди просто стоят. Здесь в декабре еще ничего не было, ни одной могилы здесь не было", — говорит женщина на видео.

На видео видно, что захоронения проходят параллельно друг с другом. Поминальный обед за погибшими оккупантами с традиционной для россиян водкой проходит прямо у могилы.