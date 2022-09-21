На кого направлены ядерные угрозы Путина: эксперт указал на оправдания главы Кремля

Угрозы ядерного оружия президента РФ Владимира Путина направлены не на Запад, а скорее означают оправдание.

Об этом ТСН.ua рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

"На сегодняшний день это уже оправдание. Это уже рефлексия. Даже страны Запада хорошо понимают, что Россия со своим ядерным шантажом фактически уже никто и ничто. Никакого эффекта это все не имеет. Все хорошо понимают, что Россия не использует ядерное оружие: ни тактического, нет стратегического значения против Украины или любой другой страны. Особенно если это страна НАТО", — отметил эксперт.

Его слова подтверждает большое количество аналитики, которая продемонстрировала: россияне не могут использовать безопасно для себя свои межконтинентальные баллистические ракеты из-за большого риска, что эта ракета может взорваться на территории РФ.

"На Западе все понимают, что ядерное оружие РФ — это некий блеф для потребителей информационного фаст-фуда в России", — добавил Коваленко.

Напомним, сегодня,21 сентября, российский диктатор Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию.

Позже россияне начали выходить на первые акции протеста против мобилизации.

Читайте также: