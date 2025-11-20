ВСУ (иллюстративное фото) / © Associated Press

63-я отдельная механизированная бригада «Стальные львы» обнародовала кадры боевой работы в Серебрянском лесу, расположенном вблизи Кременной Луганской области. На видео зафиксирована операция по зачистке позиций, которую проводил американский доброволец в составе штурмовой группы.

Об этом сообщили на официальной странице 63 отдельной механизированной бригады в Facebook.

Видеоматериалы демонстрируют, как доброволец Брюс вместе со своими собратьями берет в плен четырех российских военнослужащих. При задержании внимание привлек стиль общения американского воина. Обращаясь к захватчикам, он произнес на украинском языке: «На колени, пожалуйста!».

После того, как оккупанты были взяты в плен, Брюс раздал каждому из них сигареты, сопровождая это словами: «Приятного аппетита!». Он также успокоил пленных, заверив, что его группа не намерена применять против них оружие. Кроме того, на видео заметно, что украинские защитники учитывают состояние пленных: оккупанты жаловались на ранения, и этот факт был принят во внимание украинскими воинами.

«Оцените уровень украинского языка американского воина и особенно его вежливость — даже россияне удивились», — прокомментировали в сообщении бригады.

Напомним, госдума РФ поддержала законопроект, который фактически разрешает конфискацию жилья украинцев, выехавших из оккупированных российской армией территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Также сообщалось, что в Покровске продолжается расследование по факту возможного военного преступления. По данным Донецкой областной прокуратуры известно, что кафиры использовали гражданских как «живой щит».