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"На концерт Кобзона" пришло еще более 600 окупантов: какие потери армии Путина

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
816
Время на прочтение
1 мин
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"На концерт Кобзона" пришло еще более 600 окупантов: какие потери армии Путина

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украинские военные за предыдущие сутки отразили более 60 атак противника.

Общие боевые потери российской армии на 27 марта составляют 171 160 человек. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 610 оккупантів.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

С 24 февраля 2022 года ВС РФ потеряли:

  • Танцев – 3595;
  • боевых бронированных машин – 6 953;
  • артиллерийских систем – 2 638;
  • РСЗО – 523;
  • средств ПВО – 277;
  • самолетов – 305;
  • вертолетов – 291;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 2216;
  • крылатых ракет – 911;
  • кораблей/катеров – 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5493;
  • специальной техники – 285.
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Напомним, как говорится в утренней сводке Генштаба от 27 марта, россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Украинские военные отразили более 60 атак противника.

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Дата публикации
Просмотры
816
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