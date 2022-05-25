На концерте известной российской группы в Санкт-Петербурге зал скандировал: "Х*й войне"

Известная российская панк-группа "Кис Кис" 20 мая отыграла концерт в Санкт-Петербурге в A2 Green Concert.

Послушать коллектив собралось тысячи зрителей. Отметим, что во время концерта "Кис Кис" в Санкт-Петербурге многотысячная толпа, состоявшая, в основном, из молодежи, начала выкрикивать антивоенные лозунги. В частности, фанаты панков скандировали "Х*й войне".

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

Видео с лозунгом быстро распространилось по Сети и стало вирусным. Под видео пользователи делятся впечатлениями от увиденного:

Прослушала трижды. Бальзам на душу.

В свое время движение хиппи сыграло очень важную роль в прекращении войны во Вьетнаме. Говорить во весь голос о том, что думаешь – на самом деле очень важно. Решать вопросы с помощью танков и ракет в 21 веке… Это просто на трэше…

Не все потеряно. Эта молодежь – будущее России. Их никто не арестовал. Манты растерялись

Не знаю, кто такие "Кис Кис", но ценители их творчества внушают мотивацию ознакомится с их творчеством

Вся надежда на молодых. Молодцы!

Отметим, что группа "Кис Кис" была основана в 2018 году в Санкт-Петербурге. Популярность коллективу принес альбом "Юность в стиле панк" и два первых сингла "лбтд" и "Молчи". Почти за два года существования всего было снято 10 видеоклипов. Клип "Молчи" приобрел вирусную популярность, за счет чего коллектив за первый год существования выступил на "Нашествии" и оказался в передаче "Вечерний Ургант".

Среди наиболее популярных песен "Кис Кис" – "Я котик ты котик", "лбтд", "Молчи", "Я по жизни оптимист".

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