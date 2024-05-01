На "концерте Кобзона" аншлаг: Генштаб обновил данные о потерях россиян

Оккупанты терпят потери на поле боя.
Общие боевые потери российских оккупантов на 1 мая составили 469 840 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1120 захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие потери:
- личного состава – около 469840 (+1120) человек
- танков – 7312 (+5)
- боевых бронированных машин – 14067 (+21)
- артиллерийских систем — 12024 (+13)
- РСЗО — 1053
- средств ПВО – 780 (+1)
- самолетов — 348
- вертолетов — 325
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9538 (+7)
- крылатых ракет — 2126
- кораблей и катеров — 26
- подводных лодок — 1
- автомобильной техники и автоцистерн — 16175 (+33)
- специальной техники – 1980 (+3)
Как сообщалось, руководитель украинского ГУР Кирилл Буданов рассказал, как сменилась армия РФ с начала полномасштабной войны. В частности, по его словам, в РФ почти не осталось контрактников с нормальным "боевым" опытом.
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