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На "концерте Кобзона" аншлаг: Генштаб обновил данные о потерях россиян

На "концерте Кобзона" аншлаг: Генштаб обновил данные о потерях россиян

Оккупантов стало меньше на нашей земле / Фото: Associated Press

Оккупанты терпят потери на поле боя.

Общие боевые потери российских оккупантов на 1 мая составили 469 840 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1120 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие потери:

  • личного состава – около 469840 (+1120) человек
  • танков – 7312 (+5)
  • боевых бронированных машин – 14067 (+21)
  • артиллерийских систем — 12024 (+13)
  • РСЗО — 1053
  • средств ПВО – 780 (+1)
  • самолетов — 348
  • вертолетов — 325
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9538 (+7)
  • крылатых ракет — 2126
  • кораблей и катеров — 26
  • подводных лодок — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн — 16175 (+33)
  • специальной техники – 1980 (+3)

Как сообщалось, руководитель украинского ГУР Кирилл Буданов рассказал, как сменилась армия РФ с начала полномасштабной войны. В частности, по его словам, в РФ почти не осталось контрактников с нормальным "боевым" опытом.

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