На "концерте Кобзона" аншлаг: Генштаб обновил данные о потерях россиян

Общие боевые потери российских оккупантов на 1 мая составили 469 840 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1120 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие потери:

личного состава – около 469840 (+1120) человек

танков – 7312 (+5)

боевых бронированных машин – 14067 (+21)

артиллерийских систем — 12024 (+13)

РСЗО — 1053

средств ПВО – 780 (+1)

самолетов — 348

вертолетов — 325

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9538 (+7)

крылатых ракет — 2126

кораблей и катеров — 26

подводных лодок — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 16175 (+33)

специальной техники – 1980 (+3)

Как сообщалось, руководитель украинского ГУР Кирилл Буданов рассказал, как сменилась армия РФ с начала полномасштабной войны. В частности, по его словам, в РФ почти не осталось контрактников с нормальным "боевым" опытом.

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