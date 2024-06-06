На "концерте Кобзона" аншлаг: Генштаб обновил данные о потерях россиян

Оккупанты терпят серьезные потери на поле боя.
По состоянию на утро 6 июня всеобщие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину составляют около 515 000 военнослужащих.
Об этом говорится в сообщении Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.06.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 515000 (+1300) человек
- танков ‒ 7828 (+22)
- боевых бронированных машин ‒ 15 076 (+40)
- артиллерийских систем – 13433 (+48)
- РСЗО – 1095 (+3)
- средства ПВО – 831 (+1)
- самолетов – 357
- вертолетов – 326
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 10846 (+41)
- крылатые ракеты ‒ 2270
- корабли /катера ‒ 27
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 18360 (+63)
- специальная техника — 2230 (+7)
Ранее британская разведка сообщила, что в мае средние потери среди российского личного состава превысили 1200 человек в день – это самый высокий показатель с начала войны.
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