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На "концерте Кобзона" аншлаг: Генштаб обновил данные о потерях россиян

На "концерте Кобзона" аншлаг: Генштаб обновил данные о потерях россиян

ВСУ ликвидируют оккупантов / Фото: Associated Press

Оккупанты терпят серьезные потери на поле боя.

По состоянию на утро 6 июня всеобщие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину составляют около 515 000 военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 515000 (+1300) человек
  • танков ‒ 7828 (+22)
  • боевых бронированных машин ‒ 15 076 (+40)
  • артиллерийских систем – 13433 (+48)
  • РСЗО – 1095 (+3)
  • средства ПВО – 831 (+1)
  • самолетов – 357
  • вертолетов – 326
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 10846 (+41)
  • крылатые ракеты ‒ 2270
  • корабли /катера ‒ 27
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 18360 (+63)
  • специальная техника — 2230 (+7)

Ранее британская разведка сообщила, что в мае средние потери среди российского личного состава превысили 1200 человек в день – это самый высокий показатель с начала войны.

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