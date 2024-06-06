На "концерте Кобзона" аншлаг: Генштаб обновил данные о потерях россиян

По состоянию на утро 6 июня всеобщие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину составляют около 515 000 военнослужащих.

Об этом говорится в сообщении Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.06.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 515000 (+1300) человек

танков ‒ 7828 (+22)

боевых бронированных машин ‒ 15 076 (+40)

артиллерийских систем – 13433 (+48)

РСЗО – 1095 (+3)

средства ПВО – 831 (+1)

самолетов – 357

вертолетов – 326

БПЛА оперативно-тактического уровня – 10846 (+41)

крылатые ракеты ‒ 2270

корабли /катера ‒ 27

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 18360 (+63)

специальная техника — 2230 (+7)

Ранее британская разведка сообщила, что в мае средние потери среди российского личного состава превысили 1200 человек в день – это самый высокий показатель с начала войны.

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