"На кону – судьба страны, отсидеться никому не удастся": командующий Сухопутными войсками обратился к украинцам

Александр Павлюк подчеркнул: чем больше украинцев найдут в себе мужество стать в ряды ВСУ, тем скорее украинские города вернутся к нормальной безопасной жизни.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк призвал поддерживать украинских военных словом и делом, присоединяться в ряды ВСУ и не бояться мобилизации.

Об этом он написал в своем посту в Facebook.

Павлюк подчеркнул, что пока Вооруженные Силы Украины героически воюют и сдерживают оккупантов по всей линии фронта, Россия пытается расшатать наши тылы: посеять рознь, панику, недоверие к армии. И враг тратит на это безумные ресурсы.

"Военная ситуация непростая, но она гораздо более прогнозируемая и контролируемая, чем это было в начале полномасштабного вторжения. Вспомните 2022 год – никто в мире не верил в наши силы! Но украинцев это не останавливало: очереди в военкоматы, люди голыми руками останавливали вражеские танки, жгли русские колонны "коктейлями Молотова". Сегодня те же люди говорят, что наша армия самая сильная и профессиональная в Европе, мире. В нашем распоряжении западное вооружение. Мы знаем и понимаем замыслы врага. Есть талантливые и опытные командиры. Два года назад мы обороняли Киев, а теперь поражаем военные цели в тысяче километров от линии столкновения собственными военными технологиями", — отметил он.

Однако Александр Павлюк подчеркнул, что сколько бы помощи мы ни получили и сколько бы оружия у нас ни было – ВСУ не хватает людей, военные подразделения должны обновляться.

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По его словам, российские пропагандисты заставили многих поверить в то, что мобилизация – это не о защите своего государства от агрессора, а о "несправедливости и нарушении прав".

"Я понимаю желание людей жить мирной жизнью, путешествовать, строить карьеру. Но есть объективная реальность: Россия отказывает нам в праве на существование. Враг понимает только язык силы. Мы должны заставить его убираться прочь с нашей земли. Если мы этого не сделаем, никакой мирной жизни, никаких прав и свобод не будет вообще Посмотрите на саму Россию, на временно оккупированные территории. Вооруженные Силы Украины – единственная сила, способная остановить и уничтожить врага. Сегодня большинство работников ТЦК — это вчерашние воины, которыми все восхищались и гордились. Что произошло? Почему сегодня от них прячутся, почему позволяют себе их презирать, устраивают травлю и даже драки? Это недопустимо... Все граждане Украины должны держать голову холодной и осознать одну простую истину: армия и народ неделимы", — подчеркнул командующий Сухопутными войсками.

Александр Павлюк напомнил, что защита государства – это конституционная обязанность гражданина.

Павлюк также подчеркнул, что есть определена законом процедура прохождения военно-врачебной комиссии, а также дополнительных медицинских обследований, если на то есть основания.

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Все, кого сочли годными к службе, без исключения – отправляются в учебные центры. Базовая общевойсковая подготовка длится месяц. Это соответствует стандартам стран-партнеров НАТО (4 недели).

После прохождения базовой общевойсковой подготовки воины попадают в воинские части. И не обязательно именно на боевые должности. Ведь ВСУ нужны разные специалисты: водители, делопроизводители, повара, строители, ITшники, бухгалтеры, медики, инженеры.

По его словам, для командования ВСУ каждый военнослужащий – самый высокий приоритет, и это доведено до всех командиров.

Сначала новичок набирается опыта и только потом может участвовать в боевых действиях.

"Чем больше украинцев найдут в себе мужество стать в ряды ВСУ, тем меньше будет шансов у России воплотить ее кровожадные замыслы. И тем скорее украинские города вернутся к нормальной безопасной жизни. Поэтому я призываю украинцев оставить эмоции, не поддаваться провокациям. Должны осознать, что отсидеться никому не удастся, ведь на кону – судьба страны, судьба нашей нации… Россия никого не оставит в покое: ни спрятавшихся, ни предавших Украину… Присоединяйтесь к рядам ВСУ. Становитесь на защиту своей семьи, своего дома, своей страны, своего будущего", — резюмировал Александр Павлюк.

Напомним, россияне сняли пропагандистский видеоролик с профессиональными актерами, чтобы подорвать доверие граждан к власти и мобилизации.

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