На костылях отправили в штурмбат: в телефоне погибшего оккупанта вдова нашла ужасающие рассказы

По словам жены военного, ее мужа признали погибшим за 4 дня до его настоящей гибели.

Вдова оккупанта нашла в его телефоне ненаправленные сообщения. В них он рассказывает о пытках внутри своего подразделения.

Об этом сообщил канал ASTRA.

По информации канала, уже усопший оккупант воевал на стороне РФ в составе части 40463 123-й бригады "ЛНР", в которой пытают и "обнуляют" солдат, а военные без вести исчезают, не успев туда приехать.

Последний раз супруга Михаила связывалась с ним 18 июня. О его гибели она узнала 3 августа, когда ей позвонил по телефону медик из его роты и спросил, "куда его везти". сообщения. Вместе с телом погибшего она получила его телефон, на котором нашла посланные сообщения.

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Из недоставленных сообщений стало ясно, что во время штурма он потерял палец и отправился обратно на позиции. Там его избили свои, всю ночь пытали током и отправили на новый штурм.

"Я вернулся назад, мне дали пиз*****й, всю ночь били током и отправили обратно на штурм", — говорится в сообщении от 23 июня.

Также к сообщению были добавлены соответствующие фотографии.

26 июня Михаил написал, что в руке уже ползают опарыши, и если он все же выберется, руку придется отрезать. А в июле мужчина сам отрезал себе гниющий палец.

В свидетельстве о смерти, полученном супругой Михаила, указана дата гибели — 22 июля. Судя по сообщениям, мужчина был жив как минимум до 26 июля.

Его же собратья не оказали ему помощи и не эвакуировали.

Скиншот неотправленных сообщений / Фото: ASTRA

Напомним, бойцы Третьей штурмовой бригады проникли в тыл врага, притворившись россиянами, и взяли в плен шестерых оккупантов.

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