На Краматорск армия РФ сбросила авиабомбу: увеличилось количество раненых

Среди раненых два ребенка.
Утром 15 января россияне сбросили авиабомбу на многоэтажку в Краматорске, в результате авиаудара ранения получили 9 человек.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.
"Количество раненых в Краматорске выросло до 9, среди них — 2 ребенка. Такие данные по состоянию на 16:00", — говорится в сообщении.
В Краматорском городском совете рассказали, что авиаудар разрушил часть многоквартирного дома, повредив внешнюю стену и перекрытие. Также разрушены окна в 18 домах, трех образовательных заведениях, одном культурном объекте и инфраструктурном объекте.
Напомним, 15 января во Львовской области произошли взрывы во время воздушной тревоги, ракеты были зафиксированы в воздушном пространстве.
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