На Краматорском направлении ВСУ уничтожили новую радиолокационную станцию РФ "Гармонь-М"

На Краматорском направлении ВСУ нанесли удар по российским позициям и уничтожили новую радиолокационную станцию "Гармонь-М".

Об этом сообщила пресс-служба ОВСУ "Хортица".

Радиолокационная станция "Гармонь-М" с марта 2024 находилась на вооружении мотострелковых подразделений Центрального военного округа РФ. Она обеспечивала контроль за воздушной обстановкой. Ее уничтожили с помощью FPV-дрона.

"Итак, благодаря мастерству и точности украинских пилотов, российская "Гармонь-М" отыграла свои последние аккорды на Краматорском направлении", — заявили военные.

"Гармонь-М" — новейшая радиолокационная станция, разработанная российской оборонной промышленностью для обнаружения и отслеживания воздушных целей. Она играет немаловажную роль в системах противовоздушной обороны, ведь обеспечивает своевременное обнаружение как самолетов, так и беспилотных летательных аппаратов.

Основные характеристики "Гармонь-М":

Диапазон обнаружения: Станция способна обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 45 км. Это позволяет оперативно реагировать на приближающиеся угрозы. Применение: Гармонь-М является важным элементом для мотострелковых подразделений, предоставляя им возможность контролировать воздушное пространство и обеспечивать защиту от атак с воздуха. Современные технологии: Станция оснащена современными технологиями, повышающими ее эффективность в выявлении целей и управлении данными.

Напомним, СБУ задержали 7 дельцов, пытавшихся торговать "трофейным" оружием россиян.

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