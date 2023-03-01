На Кременчуг налетели "шахеды": появились первые данные о последствиях ночной атаки (фото)

Жертв в результате атаки дронами нет.

Российские войска в ночь на 1 марта атаковали Кременчугский район Полтавской области. Сбитые обломки "шахедов" упали на объект инфраструктуры и частную дачу.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

По его данным, в результате ночной атаки врага дронами сгорел дачный дом и пострадал инфраструктурный объект. Пострадавших нет.

Начальник Кременчугской районной военной администрации Олег Ледник на брифинге уточнил, что обломки сбитых БПЛА упали на объект инфраструктуры и частную дачу.

"По официальному сообщению спикера ВВС Юрия Игната запустили 4 БПЛА... Есть два попадания: одно по критической инфраструктуре, второе – по жилому дому. Жертв, к счастью, нет", — сообщил он.

Сейчас на местах падения аппаратов работают следственно-оперативные группы.

Фото: Фото из открытых источников

Фото: Фото из открытых источников

Напомним, в ночь на 1 марта на Полтавщине работала ПВО.

Российские оккупанты атаковали Украину 4 дронами-камикадзе. "Шахеды" двигались с севера. Все дроны удалось сбить украинской ПВО.