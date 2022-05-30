На Криворожском направлении враг осуществляет контрбатарейную борьбу – Генштаб ВСУ

Идут ожесточенные бои.

На Криворожском направлении противник производит огненное поражение артиллерией украинских войск.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 30 мая.

Также командование ВСУ отметило, что враг ведет контрбатарейную борьбу.

Напомним, войска РФ продолжают подготовку к наступлению. Враг изучает возможные пути выдвижения, поставки вооружения и военной техники и материальных средств с территории России.

А ВСУ осуществили удачное наступление в Херсонской области, после чего враг понес потери и отошел из населенного пункта Николаевка.

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