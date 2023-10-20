На крымский аэродром прибыли российские МиГи патрулировать Черное море: в Воздушных силах отреагировали

В воздушных силах прокомментировали информацию о российских самолетах с "Кинжалами" в Крыму, которыми Путин пытался запугать Украину.

Российский диктатор Владимир Путин поручил патрулировать небо над Черным морем истребителям с "Кинжалами". Четыре из них уже разместили на аэродроме Бельбек в Севастополе.

В Воздушных силах прокомментировали, какая угроза существует для российских МиГ в Крыму.

"Видимо, эти страшилки Путина, которые он рассказывал на весь мир, что они будут патрулировать с "Кинжалами" в Черном море, — получают вот такую реализацию. Но я хочу подчеркнуть, что аэродромов, которые использует Россия, много — около 40 для атак на Украину... Авиация — это вещь такая мобильная, что сегодня она здесь, завтра она там. Необязательно Бельбек будут использовать для тех самолетов МиГ-31", — сказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он напомнил, что эти самолеты имеют две модификации БМ и К, собственно вторая модель может нести ракеты "Кинжал". Однако не обязательно, что эти самолеты будут размещаться в Бельбеке.

"Сегодня могут находиться (в Бельбеке — ред.), а завтра перелетят где-нибудь в Ростов или подальше... И с дальних аэродромов осуществлять тоже самое патрулирование. Единственное, что время подлета увеличивается, вот и все", — сказал Игнат.

Напомним, РФ разместила четыре истребителя МиГ-31 на аэродроме Бельбек в Севастополе. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные OSINT-аналитиком MT Anderson. Именно они должны патрулировать Черное море с ракетами.

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