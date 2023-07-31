На Крымском мосту объявляли воздушную тревогу, на вокзале в Керчи – эвакуацию: подробности

Вечером 31 июля, оккупанты снова перекрывали движение на Крымском мосту.

Об этом сообщали российские пропагандистские СМИ.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – говорилось в сообщении.

О причинах перекрытия движения официально не сообщалось, но в пропагандистских Телеграм-каналах писали, что на Крымском мосту была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, в Керчи была объявлена эвакуация на железнодорожном вокзале. Причиной этого стало сообщение о минировании, говорится в паблике "Крымские партизаны".

Через час сообщили, что движение транспорта по Крымскому мосту было восстановлено.

Напомним, что в ночь на 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы.

В Кремле почти сразу заявили, что это два украинских морских беспилотника ответственны за атаку на мост, хотя не предоставили доказательств этого обвинения.

У ГУР заявили, что украинская разведка не подтверждает и не опровергает причастности к взрыву.

29 июля стало известно об еще одном ударе по мосту в Чонгаре, соединяющим материковую территорию Украины с оккупированным Крымом.