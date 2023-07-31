На Крымском мосту объявляли воздушную тревогу, на вокзале в Керчи – эвакуацию: подробности

Наверное, оккупанты ожидали, что случится очередная серия "бавовны".
Вечером 31 июля, оккупанты снова перекрывали движение на Крымском мосту.
Об этом сообщали российские пропагандистские СМИ.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – говорилось в сообщении.
О причинах перекрытия движения официально не сообщалось, но в пропагандистских Телеграм-каналах писали, что на Крымском мосту была объявлена воздушная тревога.
Кроме того, в Керчи была объявлена эвакуация на железнодорожном вокзале. Причиной этого стало сообщение о минировании, говорится в паблике "Крымские партизаны".
Через час сообщили, что движение транспорта по Крымскому мосту было восстановлено.
Напомним, что в ночь на 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы.
В Кремле почти сразу заявили, что это два украинских морских беспилотника ответственны за атаку на мост, хотя не предоставили доказательств этого обвинения.
У ГУР заявили, что украинская разведка не подтверждает и не опровергает причастности к взрыву.
29 июля стало известно об еще одном ударе по мосту в Чонгаре, соединяющим материковую территорию Украины с оккупированным Крымом.