На Крымском мосту произошло "чрезвычайное происшествие": первые подробности инцидента

В ночь на понедельник, 17 июля, на Крымском мосту "упала конструкция". Предварительно, в результате инцидента погибли по меньшей мере два человека.

Об этом сообщают российские паблики.

Гауляйтер временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил об остановке движения по мосту из-за "чрезвычайного события" в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. На месте работают все соответствующие службы.

По данным мониторинговых чатов, на одной из секций моста произошел взрыв. Рзрушения зафиксированы на двух пролетах моста. Информация о погибших и пострадавших официально пока не подтверждалась.

Напомним, ночью 16 июля во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. Оккупационные "власти" традиционно заявили о работе ПВО. По ее словам, атака была "массированной и продолжительной".