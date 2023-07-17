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На Крымском мосту произошло "чрезвычайное происшествие": первые подробности инцидента

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
15к
Время на прочтение
1 мин
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На Крымском мосту произошло "чрезвычайное происшествие": первые подробности инцидента

Движение по Крымскому мосту остановлено / Фото: Associated Press

Движение по мосту остановлено.

В ночь на понедельник, 17 июля, на Крымском мосту "упала конструкция". Предварительно, в результате инцидента погибли по меньшей мере два человека.

Об этом сообщают российские паблики.

Гауляйтер временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил об остановке движения по мосту из-за "чрезвычайного события" в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. На месте работают все соответствующие службы.

По данным мониторинговых чатов, на одной из секций моста произошел взрыв. Рзрушения зафиксированы на двух пролетах моста. Информация о погибших и пострадавших официально пока не подтверждалась.

Напомним, ночью 16 июля во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. Оккупационные "власти" традиционно заявили о работе ПВО. По ее словам, атака была "массированной и продолжительной".

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