На крыше ЗАЭС спутник зафиксировал новые объекты (фото)

За последние полтора года на спутниковых фото станции не было никаких похожих объектов до этого момента.

На крыше четвертого энергоблока Запорожской АЭС спутниковые фотографии зафиксировали новые объекты. О минировании этого энергоблока накануне сообщили украинские официальные лица.

Соответствующие кадры опубликовала российская служба "Радио Свобода".

На спутниковых снимках ЗАЭС, сделанных утром 5 июля компанией Planet Labs, видны новые объекты на крыше четвертого энергоблока.

Из-за разрешения снимков невозможно понять, что именно появилось на крыше атомной электростанции. Однако точно известно, что таких объектов нет ни на одном спутниковом снимке четвертого энергоблока ЗАЭС за последние полтора года.

Спутниковые снимки ЗАЭС зафиксировали новые объекты на крыше 4 энергоблока/Скриншот

Спутниковые снимки ЗАЭС зафиксировали новые объекты на крыше 4 энергоблока/Скриншот

Что известно о заминировании ЗАЭС

Напомним, российские войска заминировали территорию Запорожской АЭС по периметру, а также пруд-охладитель станции. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 4 июля, что разведка узнала о размещении оккупантами на крыше нескольких энергоблоков ЗАЭС предметов, похожых на взрывчатку.

Как предположил военный аналитик Майкл Кларк, россияне могли разместить взрывчатку на внешней кровле энергоблоков ЗАЭС для имитации артобстрела якобы со стороны украинских войск.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр объясняла, что Россия нагнетает ситуацию вокруг ЗАЭС и может прибегнуть к террористическим действиям на ее территории, чтобы достичь своих военных целей.

В то же время глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил 5 июля, что специалисты организации во время недавних инспекций "не зафиксировали никаких признаков минирования, но мы по-прежнему чрезвычайно насторожены".

Читайте также: