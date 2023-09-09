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На Купянском направлении дрон-камикадзе пограничников попал в командный пункт окупантов: появилось видео

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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На Купянском направлении дрон-камикадзе пограничников попал в командный пункт окупантов: появилось видео

Дрон-камикадзе попал в командный пункт захватчиков / Фото: Госпогранслужба Украины

Беспилотник Госпогранслужбы повредил внедорожник и часть здания захватчиков.

На Купянском направлении дрон-камикадзе пограничников попал прямо в командный пункт кафиров. Поврежден вражеский внедорожник и часть здания захватчиков.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в Facebook и обнародовала соответствующее видео.

"Вражеский командный пункт стал объектом интереса для "глаз" пограничников на Купянском направлении. Дрон-камикадзе, направленный бойцами "Стальной границы", отработал, как надо, – повредил внедорожник и часть здания. Не только громко, но и точно", — говорится в сообщении под видео.

Дрон-камикадзе: работает на ужас и смерть окупантов

Дрон-камикадзе: работает на ужас и смерть окупантов Вражеский командный пункт стал объектом интереса для «глаз» пограничников на Купянском направлении. Дрон-камикадзе, направленный бойцами «Стальной границы», отработал, как следует – повредил внедорожник и часть здания. Не только громко, но и точно!

Опубликовано Государственная пограничная служба Украины Суббота, 9 сентября 2023 г.

Напомним, два беспилотника прилетели в "избирательный штаб" оккупантов в селе Скельки в Запорожье. Помещение использовалось для хранения бюллетеней и документов.

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Дата публикации
Просмотры
684
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