На Купянском направлении обострение: оккупанты прорываются малыми группами
В Купянском направлении ситуация остается сложной: российские войска давят на левом берегу Оскола и пытаются продвигаться малыми группами, в частности в районе Ковшаровки.
На Купянском направлении продолжаются интенсивные боевые действия , а ситуация на отдельных участках остается крайне напряженной. Наибольшие проблемы фиксируют на левом берегу реки Оскол, где, кроме сложной тактической обстановки, украинские подразделения сталкиваются с трудностями обеспечения.
Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.
Особенно тяжела ситуация в районах Синковки, Петропавловки и Песчаного. Там украинские военные ведут бои в условиях постоянного давления противника и значительного истощения личного состава.
В этих условиях российские оккупанты периодически пытаются продвигаться малыми группами и заходить в направлении Ковшаровки. Впрочем, закрепиться им не удается — украинские силы сопротивляются, заставляя врага отходить.
На правом берегу Оскола противник продолжает наступательные действия в районе Западного, а также в направлениях Голубовки и Кондрашовки. Однако существенных успехов там не зафиксировано.
Непосредственно в Купянске украинские военные проводят ударно-розыскные операции, направленные на выявление и ликвидацию диверсионно-разведывательных групп противника, которые смогли прорваться в город еще раньше.
Информация об изменениях на фронте уточняется.
Напомним, что враг сохраняет наступательный потенциал , но вынужден применять его ограниченно под давлением ВСУ.