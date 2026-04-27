Война
94
На Купянском направлении обострение: оккупанты прорываются малыми группами

В Купянском направлении ситуация остается сложной: российские войска давят на левом берегу Оскола и пытаются продвигаться малыми группами, в частности в районе Ковшаровки.

© Associated Press

На Купянском направлении продолжаются интенсивные боевые действия , а ситуация на отдельных участках остается крайне напряженной. Наибольшие проблемы фиксируют на левом берегу реки Оскол, где, кроме сложной тактической обстановки, украинские подразделения сталкиваются с трудностями обеспечения.

Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников.

Особенно тяжела ситуация в районах Синковки, Петропавловки и Песчаного. Там украинские военные ведут бои в условиях постоянного давления противника и значительного истощения личного состава.

В этих условиях российские оккупанты периодически пытаются продвигаться малыми группами и заходить в направлении Ковшаровки. Впрочем, закрепиться им не удается — украинские силы сопротивляются, заставляя врага отходить.

На правом берегу Оскола противник продолжает наступательные действия в районе Западного, а также в направлениях Голубовки и Кондрашовки. Однако существенных успехов там не зафиксировано.

Непосредственно в Купянске украинские военные проводят ударно-розыскные операции, направленные на выявление и ликвидацию диверсионно-разведывательных групп противника, которые смогли прорваться в город еще раньше.

Информация об изменениях на фронте уточняется.

Напомним, что враг сохраняет наступательный потенциал , но вынужден применять его ограниченно под давлением ВСУ.

