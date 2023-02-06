"На Купянском направлении сейчас достаточно горячо": Синегубов сообщил о большом количестве вражеской техники

По словам главы Харьковской ОВА, техника необходима оккупантам прежде всего для того, чтобы остановить продвижение ВСУ.

По линии фронта, на Купянском направлении, в Харьковской области, наблюдается определенное скопление военной техники РФ.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"По линии фронта, на Купянском направлении, пока достаточно горячо. Действительно, мы наблюдаем определенное скопление военной техники Российской Федерации. Однако, по нашей информации, эта техника, прежде всего, для того чтобы остановить возможное продвижение наших войск на территорию Луганской области для освобождения территорий. Мы можем говорить о том, что ожидаем там возможного наступления, попытку отразить утраченные позиции, однако наши вооруженные силы готовы к любым вариантам", — сказал Синегубов.

По его словам, ожидается возможное наступление врага. Глава Харьковской ОВА напомнил о том, что оккупанты "любят символизмы".

"24 февраля будет год, как началось это нашествие, открыта стадия украинско-российской войны, которая началась в 2014 году. Поэтому мы ожидаем это давление", — добавил он.

Ранее Генштаб сообщил об угрозе российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Командование сообщило, что на Купянском направлении враг обстрелял четыре населенных пункта.

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