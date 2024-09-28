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На Купянском направлении ВСУ отразили атаку российской колонны из 50 единиц техники

На Купянском направлении ВСУ отразили атаку российской колонны из 50 единиц техники

Штурм на Купянском направлении/скриншот

Десантники и нацгвардейцы проявили мужество, высокий профессионализм.

На Купянском направлении украинские военные, в частности Национальная гвардия и 77-я отдельная аэромобильная Приднепровская бригада Десантно-штурмовых войск ВСУ, отразили атаку российской колонны, состоявшей из более 50 единиц бронированной техники.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

26 сентября россияне приступили к штурму позиций 77-й бригады и Первой Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко. Вражеские силы разделились на две части: 37 единиц техники атаковали подразделения Нацгвардии, в то время как 13 танков и боевых машин пехоты пытались прорваться к десантникам.

На Купянском направлении ВСУ отразили атаку россиян из более чем 50 единиц техники 

На Купянском направлении ВСУ отразили атаку россиян из более чем 50 единиц техники 

В ходе боя украинские защитники проявили мужество, профессионализм и стойкость, нанеся врагу значительные потери. Два танка, два БТР и БМП были уничтожены до того, как враг смог достичь своих целей. Колонна противника, атаковавшая позиции бойцов Национальной гвардии, также потерпела неудачу – штурм был успешно отбит.

Напомним, как сообщали аналитики ISW, ВСУ возобновили позиции под Покровском в Донецкой области. Речь идет о позициях в юго-западной Галицыновке и западной Михайловке.

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