На Купянском направлении за сутки не было боевого столкновения: что известно

За прошедшие сутки на Купянском направлении за сутки не было ни одного боевого столкновения. Впрочем, это не значит, что на этом участке фронта совсем не происходит боевых действий.

Об этом заявил в эфире "Радио Свобода" руководитель прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

По его словам, такое иногда бывает – когда противник начинает применять свою тактику.

"Видимо, это связано с тем, что он раньше очень хорошо получил по зубам вблизи Новоегоровки и других населенных пунктов", — подчеркнул Евлаш.

Напомним, военные сообщили, что в ВСУ есть продвижение в Клищиевке Донецкой области. Там продолжаются боевые действия.

Читайте также: