На Купянском направлении солдаты армии РФ массово болеют "мышиной лихорадкой". Жалобы на заболевание от личного состава командование проигнорировало, расценив их как очередное проявление уклонения от участия в боевых действиях.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны.

"В итоге "мышиная лихорадка" значительно снизила боеспособность российских "крыс", — подчеркивают в ГУР.

Болезнь носит вирусный характер и передается к человеку от грызунов: либо вследствие вдыхания пыли мышиных экскрементов, либо из-за попадания в продукты питания.

На первом этапе течения "мышиная лихорадка" напоминает обычный грипп. Симптомы – это сильная головная боль, рост температуры тела до 40 градусов, сыпь и покраснение, снижение давления, кровоизлияния в глазах, тошнота, рвота по несколько раз в день. Болезнь поражает почки. Поэтому зараженный мышиной лихорадкой испытывает интенсивную боль в пояснице и испытывает серьезные трудности с мочеиспусканием.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует, что в подразделениях российской оккупационной армии растет недовольство из-за ненадлежащего обеспечения зимними вещами и полного отсутствия медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Напомним, начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Владимир Фитьо также сообщал, что россияне несут "огромные" потери, но бросают в бои новобранцев. Оккупанты имеют большие резервы, чтобы в дальнейшем вести интенсивные наступательные действия на фронте.

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