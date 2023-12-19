На Купянском направлении оккупанты массово болеют "мышиной лихорадкой"

Болезнь передается человеку от грызунов.
На Купянском направлении солдаты армии РФ массово болеют "мышиной лихорадкой". Жалобы на заболевание от личного состава командование проигнорировало, расценив их как очередное проявление уклонения от участия в боевых действиях.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны.
"В итоге "мышиная лихорадка" значительно снизила боеспособность российских "крыс", — подчеркивают в ГУР.
Болезнь носит вирусный характер и передается к человеку от грызунов: либо вследствие вдыхания пыли мышиных экскрементов, либо из-за попадания в продукты питания.
На первом этапе течения "мышиная лихорадка" напоминает обычный грипп. Симптомы – это сильная головная боль, рост температуры тела до 40 градусов, сыпь и покраснение, снижение давления, кровоизлияния в глазах, тошнота, рвота по несколько раз в день. Болезнь поражает почки. Поэтому зараженный мышиной лихорадкой испытывает интенсивную боль в пояснице и испытывает серьезные трудности с мочеиспусканием.
"Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует, что в подразделениях российской оккупационной армии растет недовольство из-за ненадлежащего обеспечения зимними вещами и полного отсутствия медицинской помощи", — говорится в сообщении.
Напомним, начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Владимир Фитьо также сообщал, что россияне несут "огромные" потери, но бросают в бои новобранцев. Оккупанты имеют большие резервы, чтобы в дальнейшем вести интенсивные наступательные действия на фронте.