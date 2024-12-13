"На Курахово это не остановится": Драпатый рассказал о ситуации на фронте

На фронте в Украине сейчас очень "горячо", несмотря на наступление зимних холодов. Силы обороны оказались в такой ситуации, когда рискуют потерять Курахово, Покровск и ряд населенных пунктов на востоке страны. Но военное командование и бойцы на фронте делают все возможное, чтобы остановить врага.

Об этом новый командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый рассказал в первом интервью после назначения на должность корреспондентке ТСН.ua Наталье Нагорной.

По словам Драпатого, сейчас, прежде всего, необходимо сосредоточить все усилия на основных направлениях, где есть угрозы потерь населенных пунктов.

"Вот это самое первое. Также возможно перераспределить силы и средства. Ну, и надо параллельно идти. Мы же не смотрим, что будет завтра, мы должны немного стратегичнее смотреть — что будет через месяц, через два, через полгода. Закладывать, перезагружать систему подготовки, чтобы быть готовыми ко всем вызовам", – отметил командующий Сухопутными войсками.

По его словам, враг, скорее всего, намерен продвинуться дальше вглубь территории Украины.

"Вы уверены, что на Курахово это остановится? Я не уверен. На местах командованию виднее и оценка этих угроз, и какие решения необходимо принимать. Я уверен в том, что сейчас командование Вооруженных Сил делает все, чтобы стабилизировать ситуацию и не допустить дальнейшего продвижения врага", – подчеркнул Михаил Драпатый.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Драпатый выдал, как сохранить Курахово и остановить продвижение противника

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