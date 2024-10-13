На Кураховском направлении россияне стремятся к контролю над украинской логистикой — эксперт

Русские усилили атаки на Кураховском направлении, стремясь окружить силы обороны в Курахово.

Об этом сообщил сопредседатель ГИ "Правое Дело" Дмитрий Снегирев в эфире Эспрессо.

Снегирев объяснил, что россияне сосредотачивают свои усилия на Кураховском направлении, стремясь к фланговому окружению подразделений Сил обороны и контролю над логистикой украинской армии. Он отметил, что основная цель — расширение линии боевого столкновения, активизируя действия не только в западных районах Донецкой области, но и в Запорожской области. Оккупанты пытаются создать условия для оперативного окружения Сил обороны в районе Курахово, которое является важным логистическим и промышленным центром для ВСУ.

Эксперт отметил, что российская армия намерена продвигаться в глубь Донецкой и Запорожской областей. Он подчеркнул, что захват Курахового является ключевым для их дальнейшего продвижения на территории Украины, как в Донецкой, так и в Запорожской областях.

Напомним, на Кураховском направлении украинские военные уничтожили сотни единиц российской бронетехники. Оккупанты пытаются прорваться к Курахово, уже проведя два массированных штурма возле Константиновки.

Читайте также: