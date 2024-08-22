На Курщине часть российских войск оказывалась практически в котле – ЦПД

По данным аналитиков Deep State, ВСУ отрезали сухопутное сообщение врага с южным берегом реки Сейм.

Часть российских войск в Курской области практически оказалась в котле. Однако россияне пытаются скрыть ситуацию.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"На Курщине часть российских войск практически в котле. В то же время в эфирах у россиян все стабильно", – говорится в заявлении руководителя ЦПД.

По данным аналитиков Deep State, украинские войска отрезали сухопутное сообщение российской армии с южным берегом реки Сейм и контролируют село Краснооктябрьское.

Краснооктябрьское на карте

Так, в Deep State обновили карты боевых действий и "серой зоны" на Курщине. Под украинским контролем находится территория площадью около 815,5 кв. км. "Серая зона" (неопределенно) охватывает территорию площадью 424,6 кв. км.

Днем ранее, по данным аналитиков, под отметкой "освобождена" была территория Курщины площадью 646 кв. км, а "серая зона" занимала 592 кв. км.

"Освобожденная" территория Курской области, контролируемая ВСУ/Карта: Deep State

Напомним, накануне военный эксперт Александр Мусиенко сообщил, что украинские войска в Глушковском районе Курщины зажимают группировку врага, фактически отрезая его от сообщения через реку Сейм. Там противник может оказаться в котле.

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