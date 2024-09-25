На Курщине "что-то происходит": руководитель ЦПД заинтриговал заявлением

Силы обороны Украины, вероятно, провели успешную операцию в Курской области.

На это намекнул руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

"На Курщине есть удачные действия Сил обороны, которые пока не знают, как комментировать вражеские военкоры. Потому что понимают, что ситуация складывается таким образом, что россиянам необходимо перебрасывать туда с других направлений еще больше сил", — отметил руководитель ЦПИ.

Андрей Коваленко не раскрыл никаких подробностей этих "удачных действий" Сил обороны Украины.

Напомним, за прошедшие сутки, 24 сентября, войска Украины продолжили наступательные операции вдоль своего выступления в Курской области. В то же время россияне не прекращают попыток вытеснить ВСУ с Курщины.

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