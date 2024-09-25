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На Курщине "что-то происходит": руководитель ЦПД заинтриговал заявлением

На Курщине "что-то происходит": руководитель ЦПД заинтриговал заявлением

Украинские военные провели "удачные действия" на Курщине / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Российские военкоры не знают, как комментировать происходящие в Курской области события.

Силы обороны Украины, вероятно, провели успешную операцию в Курской области.

На это намекнул руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

"На Курщине есть удачные действия Сил обороны, которые пока не знают, как комментировать вражеские военкоры. Потому что понимают, что ситуация складывается таким образом, что россиянам необходимо перебрасывать туда с других направлений еще больше сил", — отметил руководитель ЦПИ.

Андрей Коваленко не раскрыл никаких подробностей этих "удачных действий" Сил обороны Украины.

Напомним, за прошедшие сутки, 24 сентября, войска Украины продолжили наступательные операции вдоль своего выступления в Курской области. В то же время россияне не прекращают попыток вытеснить ВСУ с Курщины.

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